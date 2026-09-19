Бокс/ММА
UFC
Новости
Календарь Рейтинги Бойцы Статьи Все материалы
Уведомления
Главная
Бокс/ММА
ММА
UFC

Ян: «Все, что мы можем от Двалишвили ждать — шутки заднеприводные»

Евгений Козинов
Корреспондент

Россиянин Петр Ян перед боем с грузином Мерабом Двалишвили на турнире UFC 333 пообещал, что это будет жесткий поединок. Бой состоится 24 октября в Абу-Даби.

«Все, что мы можем от него ожидать, — это хватание за шорты. Вот эти его шутки, знаете... там целование Шона Мелли... заднеприводные. Это будет жесткий поединок», — приводит пресс-служба промоушена слова Яна.

33-летний Ян провел 25 боев в смешанных единоборствах, одержав 20 побед при 5 поражениях. На счету 35-летнего грузина 20 побед и 5 поражений.

Петр Ян&nbsp;и&nbsp;Мераб Двалишвили.Ян и Двалишвили провели первую битву взглядов перед турниром UFC 333
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Читайте также
США одобрили возможную продажу Украине средств ПВО на $2,68 млрд
«Монако» снова первый! Головин — опять один из лучших
Что произошло за ночь 19 сентября. Главное
По подозрению в мошенничестве в Москве был задержан гендиректор MIXIT
Деньги на ветер и неоправданные надежды. Даку, Воробьев, Фелипе Аугусто и другие футболисты, с чьими трансферами промахнулись клубы РПЛ
«Если не играть на топ-уровне, лучше закончить». Малкин вернулся в «Питтсбург» и не собирается отбывать номер
Популярное видео
«Волейбол. Наши чемпионы» | Вера Лантратова
«Волейбол. Наши чемпионы» | Вера Лантратова
«Динамо» разгромило «Ростов», ЦСКА победил «Динамо» Мх: видео
«Динамо» разгромило «Ростов», ЦСКА победил «Динамо» Мх: видео
«Торпедо» — «Велес»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Велес»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Нижний Новгород» — «Ленинградец»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Нижний Новгород» — «Ленинградец»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Текстильщик» — «Ротор»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Текстильщик» — «Ротор»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Ювентус» — «НЕК Неймеген»: Лига Европы, 1-й тур, видеообзор матча
«Ювентус» — «НЕК Неймеген»: Лига Европы, 1-й тур, видеообзор матча
«Кристал Пэлас» — «Лех»: Лига Европы, 1-й тур, видеообзор матча
«Кристал Пэлас» — «Лех»: Лига Европы, 1-й тур, видеообзор матча
«Бешикташ» — «Марсель»: Лига Европы, 1-й тур, видеообзор матча
«Бешикташ» — «Марсель»: Лига Европы, 1-й тур, видеообзор матча
«Реал Сосьедад» — «Борнмут»: Лига Европы, 1-й тур, видеообзор матча
«Реал Сосьедад» — «Борнмут»: Лига Европы, 1-й тур, видеообзор матча
Победный гол Угальде «Факелу», ошибки Латышонка с «Зенитом»: видео
Победный гол Угальде «Факелу», ошибки Латышонка с «Зенитом»: видео
Яковлев вернулся, но проиграл. Апатия в «Сибири»
Яковлев вернулся, но проиграл. Апатия в «Сибири»
«Енисей» — «Арсенал»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Арсенал»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Байер» — «Целе»: Лига Европы, 1-й тур, видеообзор матча
«Байер» — «Целе»: Лига Европы, 1-й тур, видеообзор матча
«Андерлехт» — «Лион»: Лига Европы, 1-й тур, видеообзор матча
«Андерлехт» — «Лион»: Лига Европы, 1-й тур, видеообзор матча
«Милан» — «Бенфика»: Лига Европы, 1-й тур, видеообзор матча
«Милан» — «Бенфика»: Лига Европы, 1-й тур, видеообзор матча
Разин против Яковлева. Кравцов против «Трактора»
Разин против Яковлева. Кравцов против «Трактора»
«Краснодар» — «Акрон»: РПЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Акрон»: РПЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Локомотив»: РПЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Локомотив»: РПЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Балтика»: РПЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Балтика»: РПЛ, 8-й тур, видеообзор матча
Спортивный психолог — в подкасте Ксении Шойгу
Спортивный психолог — в подкасте Ксении Шойгу
«Шинник» — «Урал»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Урал»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Ростов»: РПЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Ростов»: РПЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Велес» — «Сочи»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Велес» — «Сочи»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Оренбург»: РПЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Оренбург»: РПЛ, 8-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Рубин»: РПЛ, 8-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Рубин»: РПЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Челябинск»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Челябинск»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Джошуа Ван — Алешандри Пантожа: коэффициент и ставка на бой UFC

Арман Царукян — Маурисио Руффи: коэффициент и ставка на бой UFC
Новости
RSS RSS
Все новости