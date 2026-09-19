Ян: «Все, что мы можем от Двалишвили ждать — шутки заднеприводные»

Россиянин Петр Ян перед боем с грузином Мерабом Двалишвили на турнире UFC 333 пообещал, что это будет жесткий поединок. Бой состоится 24 октября в Абу-Даби.

«Все, что мы можем от него ожидать, — это хватание за шорты. Вот эти его шутки, знаете... там целование Шона Мелли... заднеприводные. Это будет жесткий поединок», — приводит пресс-служба промоушена слова Яна.

33-летний Ян провел 25 боев в смешанных единоборствах, одержав 20 побед при 5 поражениях. На счету 35-летнего грузина 20 побед и 5 поражений.