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UFC 333 Волкановски — Евлоев: Мовсара освистали на пресс-конференции перед турниром

Евлоева освистали на пресс-конференции перед боем с Волкановски на UFC 333

Алина Савинова

Публика освистала россиянина Мовсара Евлоева на пресс-конференции перед его поединком с австралийцем Александром Волкановски на UFC 333.

В ответ на свист Евлоев заявил: «Заткнитесь, чертовы идиоты. Волкановски — легенда. Я ждал этого боя всю жизнь, я готов. Побью этого парня и заберу пояс».

Турнир состоится 24 октября в Абу-Даби (ОАЭ). Бой Евлоева и Волкановски в полулегком весе станет главным событием вечера.

32-летний Евлоев идет без поражений в профессиональных ММА — 20 побед в 20 боях. 36-летний Волкановски одержал 28 побед и потерпел 4 поражения.

UFC.UFC 333 Волкановски — Евлоев: дата, кард боев, все россияне — основная информация о турнире

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Александр Волкановски
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