Арман Царукян — Маурисио Руффи: коэффициент и ставка на бой UFC

Арман Царукян и Маурисио Руффи встретятся в соглавном событии UFC 331. Пятираундовый поединок в легком весе пройдет в Лос-Анджелесе в ночь на 20 сентября по московскому времени.

Царукян подходит к бою с рекордом 23 победы и 3 поражения. Армянин выиграл пять последних поединков. В предыдущем бою UFC он победил Дэна Хукера удушающим приемом во втором раунде. Царукян занимает второе место в рейтинге легкого веса.

Рекорд Руффи — 14 побед и 2 поражения. Бразилец одержал 13 побед нокаутом. После поражения от Бенуа Сен-Дени Руффи досрочно выиграл у Рафаэля Физиева и Майкла Чендлера. Сейчас он занимает седьмое место в рейтинге.

Прогноз на бой Царукян — Руффи

Колби Ковингтон, бывший временный чемпион UFC в полусреднем весе:

— Арман — очень жесткий парень. Я рад, что смог научить его быть немного скромнее. Перед нашим последним боем я сказал ему на пресс-конференции, что собираюсь его приземлить, думаю, мне это удалось. После этого он стал усерднее тренироваться и теперь находится на совершенно другом уровне. Так что полагаю, он финиширует Руффи. Не думаю, что Руффи продержится больше двух-трех раундов. После этого Арман получит следующий титульный бой в легком весе.

Роман Копылов, российский боец UFC:

— Царукян — фаворит. Он главный претендент на пояс, побил почти всех топов. Но с таким ударником, как Руффи, в стойке ты всегда будешь в опасности. Если Арман навяжет борьбу — он победит. Но впечатлит ли прагматичная победа руководство — это вопрос.

Коэффициенты на бой Царукян — Руффи

Победа Армана Царукяна — 1.27. Победа Маурисио Руффи — 3.95. Ничья идет за 64.00.

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