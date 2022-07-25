Денис Тюлюлин подерется с Джейми Пикеттом 10 сентября на UFC 279

34-летний российский средневес UFC Денис Тюлюлин (9-6) проведет второй бой в UFC против 33-летнего американца Джейми Пикетта (13-7) 10 сентября на UFC 279 в Лас-Вегасе, США. Об этом сообщает информационный портал Sherdog.

Изначально бойцы должны были провести бой 9 июля на UFC on ESPN 39 в Лас-Вегасе, США, однако бой был отменен по неизвестной причине.

Тюлюлин прошлый бой проиграл сабмишном во втором раунде соотечественнику Алиасхабу Хизриеву (14-0) 26 марта на UFC on ESPN 33 в Коламбусе, США.

Пикетт прошлый бой проиграл Кайлу Докосу (11-3) сабмишном в первом раунде. Бой состоялся 19 февраля на UFC Fight Night 201 в Лас-Вегасе, США.