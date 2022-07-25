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Сегодня, 11:38

Яир Родригес уверен, что Махачев победит Волкановски

Давид Хачатрян
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Второй номер рейтинга UFC в полулегком весе Яир Родригес (14-3) не видит Александра Волкановски (24-1) фаворитом в потенциальном поединке против Ислама Махачева (22-1) или Чарльза Оливейры (33-8).

«Бойцы легкого дивизиона будут слишком большими по сравнению с Волкановски, — сказал мексиканец в интервью MMA Junkie. — Я не говорю, что разница в габаритах — это ключевой показатель, но уровень таких бойцов, как Ислам Махачев и Чарльз Оливейра очень высок. Не думаю, что у них возникнет слишком много проблем в бою с Волкановски. Я не хочу проявить к нему неуважение, потому что он действительно крутой боец. Но я думаю, что тот, кто выиграет пояс в легком весе будет фаворитом в бою с Волкановски».

Бой за звание чемпиона UFC в легком весе между Оливейрой и Махачевым состоится 22 октября на UFC 280 в Абу-Даби, Объединенные Арабские Эмираты.

Волкановски победил Макса Холлоуэя (23-7) единогласным решением судей (50-45, 50-45, 50-45) на UFC 276. Бой состоялся 3 июля на «Ти-Мобайл Арена» в Лас-Вегасе, США.

Ислам Махачев
Чарльз Оливейра
UFC
ММА
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