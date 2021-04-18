Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор показал свой самый быстрый нокаут в карьере.

Это произошло 10 лет назад в 2011 году на Immortal Fighting Championship (IFC). Для ирландца это был девятый бой в карьере. Соперник — Пэдди Доэрти.

«Ровно 10 лет назад я сделал свой самый быстрый нокаут одним ударом. Один из самых быстрых нокаутов в истории профессиональных MMA. Три секунды. Вау!» — написал Макгрегор в Instagram.

Напомним, 10 июля Конор Макгрегор проведёт третий поединок с Дастином Порье на турнире UFC 264.