Макгрегор показал свой самый быстрый нокаут в карьере
16:48
Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор показал свой самый быстрый нокаут в карьере.
Это произошло 10 лет назад в 2011 году на Immortal Fighting Championship (IFC). Для ирландца это был девятый бой в карьере. Соперник — Пэдди Доэрти.
«Ровно 10 лет назад я сделал свой самый быстрый нокаут одним ударом. Один из самых быстрых нокаутов в истории профессиональных MMA. Три секунды. Вау!» — написал Макгрегор в Instagram.
Напомним, 10 июля Конор Макгрегор проведёт третий поединок с Дастином Порье на турнире UFC 264.
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