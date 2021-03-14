Скандально известный российский боец Вячеслав Дацик в интервью «СЭ» поделился мнением о нынешней форме Александра Емельяненко.

Ранее, 14 марта, Дацик анонсировал поединок с Емельяненко. По его словам, бой между ними готова организовать Федерация бокса России.

«Саша «высококлассный» боец. Думаю, и он будет номером один с утречка в очереди у пивного ларька алкашей гонять. Вот его нынешний уровень как бойца», — сказал Дацик.

На вопрос, что он думает о сегодняшнем внешнем виде Емельяненко, Дацик ответил: «Он самый лучший пример антирекламы алкоголя».

«Придет ли он в форму? Ну Саша известный фармацевт. Худеть на фарме умеет, фарма творит чудеса», — отметил боец.

(Илья Андреев)