Дэн Харди уверен, что Нейту Диасу не надо драться с Чимаевым: «Это будет выглядеть попыткой убийства»

Бывший боец UFC Дэн Харди (25-10) уверен, что Нейту Диасу (20-13) не стоит соглашаться на бой с Хамзатом Чимаевым (11-0), потому что это ударит как по его здоровью, так и по личному бренду.

«Если Нейт Диас проведет следующий бой против Хамзата Чимаева, то это будет выглядеть так, как будто бы UFC заказали на Нейта киллера, — сказал Харди на YouTube-канале Full Reptile. — У Диаса накопилось много травм, и при этом он боец легкого дивизиона. Хамзат же парень, который мечется между полусредним и средним. Это будет выглядеть попыткой убийства. Бой против Хамзата ударит как по здоровью Диаса, так и по его личному бренду».

Нейт Диас идет на серии из двух поражений. В последнем бою, который состоялся 12 июня 2021 года на UFC 263, он единогласным решением судей проиграл Леону Эдвардсу (19-3). Также Диас неоднократно заявлял, что UFC не дает ему боев.

Чимаев в последнем бою победил Гилберта Бернса (20-5) единогласным решением судей (29-28, 29-28, 29-28) 10 апреля на UFC 273 в Джексонвилле, Флорида. Эта победа позволила Чимаеву подняться на 3-ю строчку рейтинга UFC в полусреднем весе.