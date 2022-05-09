Дана Уайт: «Что, черт возьми, несет Андерсон Сильва?»

Глава UFC Дана Уайт эмоционально высказался о недавней критике легенды UFC Андерсона Сильвы (34-11), который заявил, что UFC пытается разрушить карьеры бойцов, которые у них больше не выступают.

«Что, черт возьми, несет Андерсон Сильва? Кто-нибудь когда-нибудь слышал, чтобы я критиковал его? Никогда, — сказал Уайт на пресс-конференции после UFC 274. — Он проиграл 7 из 8 последних боев в UFC. Когда в последний раз я разговаривал с Андерсоном? Очень давно. Но его сын постоянно пристает ко мне, требуя подписать его. Вы, ребята, помните, чтобы я когда-нибудь критиковал Сильву? Единственный раз, когда я сказал что-то негативное в сторону Андерсона, это было в Абу-Даби после его боя [10 апреля 2010 года на UFC 112 против Демиана Майи]».

Ранее Сильва утверждал, что Уайт не проявлял к нему должного уважения, а также «вышвырнул» его из лиги.

Бразилец расстался с UFC осенью 2020 года, когда проиграл Юраю Холлу (17-10) техническим нокаутом в третьем раунде на UFC Fight Night 181 в Лас-Вегасе, США.