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Сегодня, 09:22

UFC объявил третий бой между Волкановски и Холлоуэем

Роман Шишов
Корреспондент
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Титульный бой в полулегком весе между Александром Волкановски и Максом Холлоуэем пройдет 3 июля на турнир UFC 276 на «Ти-Мобайл Арена» в Лас-Вегасе.

Главным поединком вечера станет титульный бой в среднем весе между Исраэлем Адесаньей и Джаредом Каннониром.

Для Волкановски и Холлоуэя этот бой станет уже третьим. Впервые они подрались в декабре 2019, когда Холлоуэй потерял пояс чемпиона. В июле 2020 года в реванше Волкановски снова победил.

Третий бой должен был пройти еще в марте этого года, но Холлоуэй снялся с поединка из-за травмы. Тогда Волкановски на турнире UFC 272 подрался с Чон Чхан Соном по прозвищу Корейский Зомби, победив его техническим нокаутом.

На счету 33-летнего Волкановски 24 победы и 1 поражение в профессиональной карьере. У 30-летнего Холлоуэя 23 победы и шесть поражений.

Алекс Волкановски
Макс Холлоуэй
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