44-летний бразилец Демиан Майя (28-11) считает, что его соотечественник Чарльз Оливейра (33-8) — это самый сложный вызов для непобежденного Хабиба Нурмагомедова (29-0).

«Они оба потрясающие бойцы, оба скромные. Это был бы бой мечты, — сказал Майа в интервью YouTube-каналу Morning Kombat. — Чарльз — самый сложный вызов для Хабиба. У них разные стили. При этом в стойке Чарльз чуть интереснее, у него отличная защита на земле. Конечно, Хабибу, может быть, удастся навязать свою игру и он будет на протяжении всего боя контролировать Чарльза в партере, но это будет очень сложно, потому что Чарльз обладает лучшей защитой на земле в дивизионе. Это был бы непредсказуемый бой. В одном я уверен, — это был бы тяжелый бой для Хабиба. Я не умоляю заслуг Хабиба, потому что считаю его величайшим бойцом в истории, но для него это был бы тяжелый поединок».

Оливейра в последнем поединке победил Джастина Гэтжи (23-4) сабмишном в первом раунде. Бой состоялся 8 мая на UFC 274 в Финиксе, США. Бразилец идет на серии из 11 побед.

Нурмагомедов завершил карьеру 24 октября 2020 года, когда победил Гэтжи на UFC 254. Россиянин оставил титул UFC в легком весе и ушел непобежденным.