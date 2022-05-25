Бывший чемпион UFC в среднем весе Люк Рокхолд (16-5) сообщил, что его бой с Пауло Костой (13-2) будет перенесен с намеченного на 30 июля UFC 277 на другой турнир в августе. Предполагаемая дата поединка — 20 августа, сообщает портал Combate.

«Пауло Коста — жалкий человек, — сказал Рокхолд в интервью YouTube-каналу The Schmo. — Ему следует подписать контракт, согласиться на бой и сделать вес. Сначала нам хотели сделать бой 2 июля, затем — 30-го. Теперь наш бой пытаются сдвинуть на август. Я устал от всего этого, но я горю желанием надрать задницу этому ублюдку. Это означает, что мы подеремся в августе. UFC хотят организовать этот бой, я хочу этот бой. Не знаю, хочет ли этого Пауло».

Коста занимает шестую строчку полусреднего веса UFC, а также идет на серии из двух поражений. В последнем поединке он потерпел поражение от Марвина Веттори (18-5) 23 октября 2021 года на UFC Fight Night 196 в Лас-Вегасе, США. Бой закончился победой итальянца единогласным решением судей (48-46, 48-46, 48-46).

Рокхолд идет на серии из двух поражений. В прошлый раз он дрался против Яна Блаховича (28-9) 7 июля 2019 года на UFC 239. Рокхолд упал в нокаут во втором раунде.