Кевин Холланд спас водителя перевернувшегося тягача с прицепом

Боец UFC Кевин Холланд (22-7) вновь стал супергероем, когда спас водителя перевернувшегося тягача с прицепом.

«Я езжу на олдскульном Regal, своего рода Бэтмобиле, — сказал Холланд в интервью MMA Fighting. — Все знают, что Бэтмен — мой любимый персонаж. Именно поэтому, наверное, я попадаю в такие истории. Недавно я ехал по дороге, посмотрел направо, и вижу, как водитель на большой скорости пытается выехать на автостраду. Он перевернулся. Я тут же давлю по тормозам, выскакиваю из машины, вырываю дверь грузовика и вытаскиваю бедолагу.

Когда я его вытаскивал, то увидел, что из грузовика вытекает какая-то жидкость. И тут мне стало очень страшно. Каждый раз, когда я попадал в какие-то передряги, я был спокойным и собранным. В этот раз я перепугался, потому что чувствовал, что грузовик вот-вот взорвется. Я вытащил парня, и он такой: «Я оставил там телефон!» — и возвращается к грузовику. Я ему такой: «Братан, у меня есть второй телефон в машине, не надо туда возвращаться!», — на что он мне сказал: «Мне нужно вернуться за своим аппаратом». В итоге я помог ему выбраться во второй раз".

Холланд подчеркнул, что с детства хотел стать супергероем и помогать нуждающимся.

«Когда я был помоложе, то хотел стать супергероем. Нужно быть осторожным со своими желаниями. Недавно я разговаривал со своей подругой, и она сказала: «Когда ты делаешь какие-то сомнительные дела, то всегда снимаешь очки. Когда ты делаешь что-то хорошее, то никогда их не снимаешь. Ты Кларк Кент в параллельной вселенной». Мне это понравилось. Теперь я могу называть себя Клинтом Карком».

Ранее в этом году боец поймал вора, который попытался угнать автомобиль его соседей, а затем обезвредил мужчину с пистолетом.