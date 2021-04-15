Дело по подозрению в эксгибиционизме против Макгрегора закрыто

Во Франции закрыли дело против бывшего чемпиона UFC в двух весовых категориях ирландца Конора Макгрегора, информирует TMZ. Прокуратура города Бастия уведомила 32-летнего бойца, что дело закрыто из-за отсутствия доказательств.

«Они провели уголовное расследование, собрали ДНК, и доказательства подтвердили версию Макгрегора. Все обвинения были сняты», — сказал представитель ирландского бойца Карен Кесслер.

Жалоба на Макгрегора поступила 10 сентября. В то время он отдыхал на острове Корсика. Боец был арестован, ему были предъявлены обвинения в эксгибиционизме (демонстративном поведении сексуального характера). Однако спортсмен все отрицал и был выпущен из-под ареста.

Напомним, 10 июля Макгрегор проведет третий поединок против американца Дастина Порье.

На счету Макгрегора 22 победы и 5 поражений в ММА. У 32-летнего Порье 27 побед и 6 поражений. 12 апреля Макгрегор заявлял, что его поединок с Порье не состоится.