Боец UFC Томпсон считает «отвращением» боксерский поединок между Джейком Полом и Беном Аскреном

Полусредневес UFC Стивен Томпсон объяснил, почему он не будет смотреть боксерский поединок ютубера Джейка Пола и бывшего бойца ММА Бена Аскрена.

«Я отказываюсь [смотреть этот бой], — сказал Томпсон MMA Fighting. — Я отказываюсь смотреть на это. Это своего рода отвращение, а не бой. Так и есть. Люди с YouTube смотрят на это с позиции развлечения аудитории. Как спортсмены они из себя ничего не представляют. Так что, это бессмысленный бой для меня.

Думаю, Бен Аскрен испортит свое наследие, [выйдя на этот бой]. Я знаю, что есть еще какой-то другой парень, его брат [Логан Пол] пытался получить бой с [Флойдом] Мейвезером. Я думаю, что это испортит наследие".

Боксерский поединок Аскрен — Пол состоится в ночь на 18 апреля в США, и по регламенту он будет рассчитан на восемь раундов.

Томпсон, тем временем, 11 июля встретится с бразильским претендентом на пояс Гилбертом Бернсом. Данное противостояние станет частью турнира UFC 264, в главном бою которого Макгрегор и Порье проведут трилогию.