Нганну назвал Адесанью лучшим ударником в ММА: «Он делает то же самое, что и Сирил Ган, но намного лучше»

Действующий чемпион UFC в тяжелом весе камерунец Фрэнсис Нганну считает чемпиона среднего дивизиона нигерийца Исраэля Адесанью лучшим ударником в ММА, а не Сирила Гана.

«Я скажу, что он отличный парень, лучший ударник в этой игре. Кстати, я пытался пригласить его в этот тренировочный лагерь, но из-за ограничений на путешествия в Новой Зеландии нам не удалось это устроить. Но он бы с удовольствием приехал сюда и помог бы мне с ударной техникой, работой ног и всем остальным. Если вы посмотрите на стиль Адесаньи, он делает то же самое, что и Сирил Ган, но намного лучше. И он был готов приехать сюда и помочь мне в моем лагере, но не получилось», — сказал Нганну на видео, опубликованном на своем YouTube-канале.

В главном событии турнира UFC 270, который состоится в ночь на 23 января в Анахайме (США), Нганну встретится с бывшим одноклубником Ганом.

На счету Нганну 16 побед и 3 поражения, у Гана — 10 побед в 10 поединках.