Российско-ирландский боец Артем Лобов прокомментировал решение завершить карьеру.

«Да, настало время закончить. Есть много вариантов и предложений, но драться я не буду. Теперь для успеха мне нужно сконцентрироваться на других вещах. Мои спонсоры останутся — они стали для меня семьей и я чувствую их поддержку. Так что я не прощаюсь с бойцовской деятельностью, но мне нужно закончить карьеру бойца», — цитирует Лобова MMAFighting.

34-летний Артем Лобов провел 30 боев в смешанных единоборствах, одержав в них 13 побед и потерпев 15 поражений. Затем она стал выступать в промоушене по боям на голых кулаках Bare Knuckle FC. Там он одержал две победы и потерпел одно поражение.

В последнем поединке Лобов проиграл украинскому боксеру Денису Беринчику в поединке на голых кулаках в промоушене Mahatch.