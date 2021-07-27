Боец ММА Даниял Эльбаев по прозвищу Т-34 высказался о предстоящем бое против Вячеслава Дацика.

«Ты готовься, рыжий мальчик. Как бы после боя со мной твоя кукуха не слетела. Забронируй себе местечко в больнице, я может буду иногда навещать тебя», — написал Эльбаев в сторис своего Instagram.

Бой между Дациком и Эльбаевым состоится 13 августа, который пройдет по правилам бокса. Турнир организовывает промоутер Владимир Хрюнов.

Дациц («Рыжий Тарзан») в своем последнем бою выиграл решением судей у Тайсона Дижона, которого он нокаутировал в феврале.

Эльбаев в конце июня выступил на голых кулаках в лиге Hardcore, отправив в нокаут Макса Топора.