Даниял Т-34 — Дацику: «Как бы после боя со мной твоя кукуха не слетела, рыжий мальчик»
18:05
Боец ММА Даниял Эльбаев по прозвищу Т-34 высказался о предстоящем бое против Вячеслава Дацика.
«Ты готовься, рыжий мальчик. Как бы после боя со мной твоя кукуха не слетела. Забронируй себе местечко в больнице, я может буду иногда навещать тебя», — написал Эльбаев в сторис своего Instagram.
Бой между Дациком и Эльбаевым состоится 13 августа, который пройдет по правилам бокса. Турнир организовывает промоутер Владимир Хрюнов.
Дациц («Рыжий Тарзан») в своем последнем бою выиграл решением судей у Тайсона Дижона, которого он нокаутировал в феврале.
Эльбаев в конце июня выступил на голых кулаках в лиге Hardcore, отправив в нокаут Макса Топора.
Сторис Данияла Эльбаева. Фото Instagram
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