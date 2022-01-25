Эльбаев пригрозил Дацику: «Я тебя уничтожу, отправлю на пенсию»

Боец ММА Даниял Эльбаев на пресс-конференции «Бойцовского клуба РЕН ТВ» заявил, что победит Вячеслава Дацика и вынудит его завершить карьеру.

Боксерский бой между Дациком и Эльбаевым состоялся в августе 2021 года. Дацик победил единогласным решением судей. Теперь Эльбаев хочет провести с ним реванш.

«Ты к бою с Сашей-то нормально подготовился? Понял, что надо заливать дизель и соляру, а не «Пепси?» — спросил Дацик у Эльбаева.

«Да. Ну, к бою с тобой подготовлюсь. Буду авиационное топливо заливать, чтобы отправить тебя на пенсию. Первый раз не прям хорошо сложилось для меня. Но в следующий раз пройду достойный лагерь и уничтожу тебя», — ответил Эльбаев.

«Во всем виновата «Пепси», — заметил Дацик.

«Не знаю. Это по твоим словам по всем виновата «Пепси». Но я видел твое лицо после нашего боя и свое. Даже несмотря на эти огромные перчатки, я тебе его разбил. А ты просто махал своими культяпками — ничего не добился», — сказал Эльбаев.