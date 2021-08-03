Бывший чемпион UFC и полуфиналист Олимпийских игр в Афинах по вольной борьбе Даниэль Кормье считает Абдулрашида Садулаева однозначным фаворитом Игр в Токио.

«В 96 кг у нас есть Снайдер, который одно время был бесспорно лучшим в мире, — говорит Кормье в интервью MMAfighting. — Но теперь есть Садулаев, который, возможно, и вовсе первый номер PFP в мировой борьбе. Мы все видели, что он сделал с Кайлом в прошлый раз. Нам остается надеяться на то, что переход Кайла на тренировочную базу Penn State University и работа с Кэлом Сэндерсоном вывела его на другой уровень. Надеюсь, что он что-то поменял в своем тренировочном походе. Когда Садулаев и Кайл боролись первый раз, Кайлу удалось провести идеальный штурм. И скажем честно, тогда Садулаев еще не был готов к этому весу. Но второй раз... То, как Садулаев его затушировал — это настолько оригинально и необычно. Кайл обхватил его двумя руками, Садулаев перекрутился через спину, перевернул его, сам обхватил его двумя руками и тушировал. Это удивительное туше. На этих Играх я вижу шанс Снайдера в том, чтобы выдержать ранние атаки и наскок Садулаева и затем задать свой высочайший темп, с которым тот может не справиться. Но это точно будет нелегко».

Турнир у вольников в весовой категории до 96 кг на Олимпийских играх в Токио стартует 6 августа.