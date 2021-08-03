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Махачев встретится с Дос Аньосом на турнире UFC 267 в октябре

08:40
Ислам Махачев. Фото Twitter
Ислам Махачев. Фото Twitter
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Российский легковес UFC Ислам Махачев узнал имя своего следующего соперника. Им станет экс-чемпион UFC в легком весе бразилец Рафаэль Дос Аньос. Бойцы встретятся на турнире UFC 267, который состоится 30 октября в Абу-Даби. Об этом сообщает журналист ESPN Бретт Окамото.

Махачев в июле победил другого бразильца — Тиаго Мойзеса удушающим приемом в четвертом раунде. В настоящее время рекорд Махачева состоит из 20 побед и 1 поражения.

Дос Аньос провел последний бой в ноябре, победив американца Пола Фелдера судейским решением по итогам пяти раундов. На счету бразильского ветерана 30 побед и 13 поражений. В прошлом он бился с другом и спарринг-партнером Махачева Хабибом Нурмагомедовым, уступив ему единогласным решением судей.

В со-главном событии турнира UFC 267, на котором Махачев подерется с Дос Аньосом, российский боец легчайшего дивизиона Петр Ян проведет титульный матч-реванш с Алджамейном Стерлингом.

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