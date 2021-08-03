Бывший чемпион UFC и полуфиналист Олимпийских игр в Афинах по вольной борьбе Даниэль Кормье поделился прогнозом на медали Токио-2020 в турнире у вольников.

«В 74 кг есть мы, есть Чамизо и этот парень из России Сидаков, который пффф... ну реально монстр, — говорит Кормье в интервью MMAfighting. Но при этом как я не могу не рассматривать фаворитом Кайла Дейка? Он выиграл у Чамизо и выиграл у такого столпа, как Барроуз. Барроуз толком не мог набрать и балл против Дейка, Кайл очень силен в защите. Дейк действующий чемпион мира, и на последнем ЧМ у него даже особо близких схваток не было. Да, он выиграл золото не в олимпийском весе, но тем не менее. Из наших вольников я бы поставил на то, что именно Дейк и Дэвид Тэйлор возьмут золото.

У России в 86 кг Артур Найфонов, его нельзя назвать фаворитом, но у России такая борьба, что они в любой вес могут поставить талантливого борца и претендовать на победу. Но, черт возьми, Тэйлор — очень хорош, мы называем его «волшебник». Он выигрывает всю свою жизнь (последний раз Тэйлор проигрывал в 2017-м бронзовому призеру Рио-2016 Джейдену Коксу — прим.), он выигрывал на всех уровнях школы и колледжа, а потом и на мировом уровне. Посмотрите его схватку с Яздани (олимпийским чемпионом Рио-2016) — Тэйлор просто переломил его пополам. Он просто сломал его пополам своим давлением — одного из лучших борцов мира. Именно в Тэйлоре я уверен больше всего из наших на этих Играх. Если давать конечный прогноз, мне кажется, Гилман будет бороться за бронзу в 57 кг, Дейк возьмет золото в 74 кг, Тэйлор — золото в 86 кг, Снайдер тоже будет в медалях, как и Гейбл Стивенсон в тяжах. Стивенсон может побороться и за золото".

Турнир по вольной борьбе на Олимпийских играх в Токио стартует 4 августа. Первые схватки у борцов в категории до 57 кг пройдут примерно в 05-00 по московскому времени.