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Фергюсон готовится к бою вместе c Роучем и Сен-Пьером

08:50
Тони Фергюсон. Фото AFP
Тони Фергюсон. Фото AFP
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Бывший временный чемпион UFC в легком весе Тони Фергюсон готовится к следующему бою вместе с экс-чемпионом UFC в двух весах Жоржем Сен-Пьером у легендарного тренера по боксу Фредди Роуча в зале Wild Card Boxing Club.

«Дом вдали от дома. Вместе с Фредди Роучем и Тони Фергюсоном», — подписал Сен-Пьер фотографию, опубликованную в Instagram.

Публикация от Georges St-Pierre (@georgesstpierre)

Фергюсон вернется в октагон на турнире UFC 262, который состоится 16 мая в Хьюстоне. Его соперником станет занимающий 9-ю строчку легковесов Бенеил Дариуш.

В настоящее время Тони ведет серию из двух поражений и занимает 5-е место в рейтинге.

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