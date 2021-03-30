Фергюсон готовится к бою вместе c Роучем и Сен-Пьером
08:50
Бывший временный чемпион UFC в легком весе Тони Фергюсон готовится к следующему бою вместе с экс-чемпионом UFC в двух весах Жоржем Сен-Пьером у легендарного тренера по боксу Фредди Роуча в зале Wild Card Boxing Club.
«Дом вдали от дома. Вместе с Фредди Роучем и Тони Фергюсоном», — подписал Сен-Пьер фотографию, опубликованную в Instagram.
Фергюсон вернется в октагон на турнире UFC 262, который состоится 16 мая в Хьюстоне. Его соперником станет занимающий 9-ю строчку легковесов Бенеил Дариуш.
В настоящее время Тони ведет серию из двух поражений и занимает 5-е место в рейтинге.
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