Даниэль Кормье: «Это было самое удивительное путешествие»

Чемпион UFC в тяжелом весе Даниэль Кормье рассказал о своем будущем после поражения от Стипе Миочича на UFC 241.

— Прошло пару дней, и я не могу быть не разочарован, мне очень жаль, что я подвел вас, — написал Кормье в Instagram. — Хочу извиниться перед женой и детьми, мне очень жаль, что вы испытали это, я никогда не хотел, чтобы вы все это видели. Мои тренеры, извините, я ценю время, которое вы провели со мной.

Мои фанаты, спасибо вам, ребята, за всю любовь и поддержку, которую вы оказали мне. Стипе Миочич и его команда, поздравляю с потрясающей победой, ты показал, какое у тебя большое сердце.

Дана Уайт и все в UFC, спасибо за все, что вы сделали для меня и моей семьи. Это было самое удивительное путешествие, решу, что мне теперь делать, и как только я решу, вы все сразу узнаете. Я люблю всех вас.