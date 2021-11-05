Дана Уайт заявил, что вероятность появления Хасбика в октагоне больше нуля

Глава UFC Дана Уайт прокомментировал возможность выступления дагестанского блогера Хасбуллы Магомедова (Хасбика) в одном из турниров промоушена.

«Помните видео, которое он опубликовал: «Дана Уайт, я лечу в Абу-Даби на турнир UFC». А затем я ответил ему: «Я тоже лечу». Это стало самым просматриваемым видео, которое я когда-либо постил в Instagram, — приводит слова главы UFC BJ Penn. — У меня 6,7 миллиона подписчиков, и 6,4 миллиона посмотрели это видео. Разве это не чертовски безумно?! Это невероятно, и мне нравится этот парень. Поэтому, отвечая на ваш вопрос, я скажу, что вероятность его появления в октагоне больше нуля».

Ранее блогер Асхаб Тамаев заявил, что Дана Уайт готов купить поединок Хасбика и Абдурозика за 1,5 миллиона долларов.

В сети давно обсуждается возможный поединок дагестанского блогера Хасбуллы Магомедова (Хасбика) против блогера из Таджикистана Абдурозика. Рост Магомедова — 93 см, вес — 18 кг. Рост Абдурозика — 1 м, вес — 17 кг. Оба не являются профессиональными бойцами.