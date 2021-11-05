«Ребята, вооружайтесь». Брат Исмаилова прокомментировал скандальное нападение в Москве на мужчину с ребенком

Рамазан Исмаилов, брат бойца ММА Магомеда Исмаилова высказался и происшествие в Москве.

Инцидент с нападением на местного жителя с ребенком произошел 4 ноября. Группа лиц подвергла избиению двух мужчин, у одного из которых на руках был ребенок.

«Какое бы звериное сердце не было у человека, когда дело касается детей, то оно смягчается. Что такого там могло произойти, что они напали на отца? Они должны ответить по всей строгости закона. Здесь важна не нация... Нужно надеяться на Всевышнего. Сколько бы ни было вокруг окружающих, но большинство бегают с телефонами. Поэтому, ребята, вооружайтесь. Есть много специальных средств для самообороны: берите газовые баллончики», — сказал Исмаилов в Instagram.