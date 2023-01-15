Эдвардс подерется с Усманом, а Гейджи — с Физиевым на UFC 286 в Лондоне

Чемпион UFC в полусреднем весе Леон Эдвардс проведет реванш с Камару Усманом на UFC 286 в Лондоне, сообщает журналист ESPN Бретт Окамото.

В этот же вечер легковес Джастин Гейджи подерется с Рафаэлем Физиевым.

20 августа прошлого года Эдвардс нокаутировал Камару Усмана на UFC 278 и стал новым чемпионом в полусреднем дивизионе.

Гейджи в последнем бою 7 мая 2022 году проиграл Чарльзу Оливейре удушающим приемом в 1-м раунде.

9 июля 2022 года Физиев встречался с Рафаэлем дос Аньосом и одержал победу, нокаутировав соперника в последнем раунде. Эта победа стала для него уже шестой кряду в американском промоушене.