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Сегодня, 07:24

Эдвардс подерется с Усманом, а Гейджи — с Физиевым на UFC 286 в Лондоне

Руслан Минаев
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Леон Эдвардс.
Фото USA Today Sports

Чемпион UFC в полусреднем весе Леон Эдвардс проведет реванш с Камару Усманом на UFC 286 в Лондоне, сообщает журналист ESPN Бретт Окамото.

В этот же вечер легковес Джастин Гейджи подерется с Рафаэлем Физиевым.

20 августа прошлого года Эдвардс нокаутировал Камару Усмана на UFC 278 и стал новым чемпионом в полусреднем дивизионе.

Гейджи в последнем бою 7 мая 2022 году проиграл Чарльзу Оливейре удушающим приемом в 1-м раунде.

9 июля 2022 года Физиев встречался с Рафаэлем дос Аньосом и одержал победу, нокаутировав соперника в последнем раунде. Эта победа стала для него уже шестой кряду в американском промоушене.

Джастин Гейджи
Камару Усман
Леон Эдвардс
Рафаэль Физиев
UFC
ММА
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