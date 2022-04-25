Дана Уайт признался, когда Конор Макгрегор вернется к боям

Глава UFC Дана Уайт рассказал, что возвращение бывшего чемпиона в двух весовых категориях Конора Макгрегора (22-6) может состояться ранней осенью.

«Прямо сейчас мы ничего не планируем для Конора Макгрегора, потому что он не готов вернуться в клетку, — сказал Уайт в интервью изданию The Sun. — Ситуация прояснится к лету. Тогда мы посмотрим, когда он будет готов драться. Как только врач допустит Конора до боев, мы тут же начнем подбирать ему соперников. Рассчитываем, что, если его нога окончательно заживет, он вернется ранней осенью».

В настоящее время Макгрегор восстанавливается после травмы. В последнем бою он проиграл техническим нокаутом в первом раунде Дастину Порье (28-7) 10 июля 2021 года на UFC 264.