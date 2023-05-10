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Сегодня, 13:33

Дана Уайт подтвердил, что бой Джонса и Миочича в разработке

Давид Хачатрян
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Глава UFC Дана Уайт заявил, что сейчас руководство лиги занимается организацией боя экс-чемпиона в полутяжелом и действующего чемпиона в тяжелом весе Джона Джонса (27-1) и экс-чемпиона в тяжелом весе Стипе Миочича (20-4).

«Мы намерены провести бой Джонса и Стипе на «Мэдисон Сквер Гарден», — сказал Уайт Sports Illustrated. — Это то, на что мы нацелены. Это то, о чем мы думаем. Это вполне возможно

Я уверен, что Джон хочет подраться со Стипе. Он смотрит на Стипе как на величайшего тяжеловеса всех времен. Джон хочет победить его убедительно. Джон уже стал величайшим, но он хочет еще и стать величайшим тяжеловесом всех времен. И будет очень трудно в дальнейшем побить его рекорд».

Джонс и Миочич должны предположительно подраться осенью в Нью-Йорке, США.

Дана Уайт
Джон Джонс
Стипе Миочич
UFC
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