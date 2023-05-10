Алекс Перейра предостерегает Адесанью от боя с Уиттакером

Экс-чемпион UFC в среднем весе Алекс Перейра (7-2) понимает, почему действующий чемпион в среднем весе Исраэль Адесанья (24-2) хочет подраться с шестым номером рейтинга Дрикусом дю Плесси (19-2), а не с экс-чемпионом Робертом Уиттакером (24-6).

«Адесанья хочет войти в истории, провести легкий бой [против дю Плесси], — сказал бразилец на своем YouTube-канале. — Лично для меня дю Плесси намного легче, чем Уиттакер.

Адесанья понимает, что Уиттакер — это сложный соперник. Они провели два тяжелых боя. Второй бой был очень близким. В трилогии Уиттакер будет еще лучше. Адесанья будет фаворитом, но Уиттакер, увидев, что Адесанью можно побить, будет еще более опасен. Это придаст Уиттакеру больше уверенности. Я думаю, ему просто нужно внести некоторые корректировки".

Адесанья нокаутировал Перейру во втором раунде на UFC 287. Бой состоялся 8 апреля в Майами, США.