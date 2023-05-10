Трояновский считает, что Ершов способен победить Емельяненко

Российский боксер Эдуард Трояновский считает, что боец поп-ММА и блогер Евгений Ершов вполне способен одолеть Александра Емельяненко.

«Есть все шансы у нашего российского блогера с Александром Емельяненко. Все зависит от того, в какой форме Александр подойдет к бою. Если в подобающей форме — блогеру ничего не светит. Если он будет не в лучшей форме — то легко может проиграть», — приводит слова Трояновского РЕН ТВ.

В главном бою очередного турнира «Бойцовского клуба РЕН ТВ» сойдутся звезды ММА Алексей Олейник и британец Оли Томпсон.

Соглавным поединком станет противостояние Александра Емельяненко и блогера, бойца поп-MMA Евгения Ершова.