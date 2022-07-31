Глава UFC Дана Уайт считает, что судья Дэн Мираглиотта совершил ошибку, когда остановил бой 30-летнего российского тяжеловеса Сергея Павловича (16-1) и 37-летнего американского тяжеловеса Деррика Льюиса (26-10) на UFC 277.

«Это была ранняя остановка, — отметил Уайт на пресс-конференции после UFC 277. — Однако Дэн Мираглиотта отличный судья. Когда Деррик упал, 9 из 10 людей остановили бы этот бой, в том числе и я. Деррик был потрясен, но не больше, чем Джулианна Пенья. Мираглиотта сделал ошибку, но порой такое случается. Тем не менее это не умаляет заслуг Деррика. Я бы хотел посмотреть его следующие бои».

Павлович победил Льюиса техническим нокаутом в первом раунде. Бой состоялся 31 июля на UFC 277 в Далласе, США.