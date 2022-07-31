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Сегодня, 10:45

Дана Уайт намекнул, что не даст Анкалеву бой за титул

Давид Хачатрян
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Глава UFC Дана Уайт на пресс-конференции после турнира UFC 277 дал понять, что 30-летний россиянин Магомед Анкалаев (17-1) близок к титульному бою, однако пока он не намерен давать ему этой возможности.

— Анкалаев хотел титульный бой, но вместо этого он подрался с Энтони Смитом.

— Давай я отвечу (смотрит на листок). Он говорит: «Что я должен сделать, чтобы получить титульный бой?». Ну, он был 4-м номером рейтинга, а дрался он с 5-м номером рейтинга. Это простая математика. Он близко к этому.

Анкалаев победил Смита (36-17) техническим нокаутом во втором раунде. Бой состоялся 31 июля на UFC 277 в Далласе, США.

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