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Сегодня, 10:59

Морено и Кай Кара-Франс получили бонус за «Бой вечера» по итогам UFC 277

Давид Хачатрян
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Четыре бойца получили бонусы в размере 50 тысяч долларов по итогам UFC 277. Боем вечера стал титульный поединок представителей наилегчайшей весовой категории между Брэндоном Морено (20-6) и Кай Кара-Франсом (24-10). В кровопролитном поединке мексиканец одержал победу техническим нокаутом в 3-м раунде.

Бонусы за выступление вечера получили Дрю Добер (25-11), который нокаутировал Рафаэля Алвеса (20-11) в 3-м раунде, а также Алехандре Пантожа (25-5), одолевший Алекса Переса (24-7) сабмишном в 1-м раунде.

Турнир UFC 277 состоялся 31 июля в Далласе, США.

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