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Сегодня, 11:11

Нейт Диас подтвердил, что хочет уйти из UFC в подраться с Джейком Полом

Давид Хачатрян
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37-летний американский полусредневес UFC Нейт Диас (20-13) обратился к главе промоушена Дане Уайту с просьбой освободить его от выполнения контрактных обязательств с лигой.

«Освободите меня от контракта», — написал Диас в Twitter, добавив эмодзи, намекающие на бой с блогером и боксером Джейком Полом.

Ранее Уайт в интервью TheMacLife сообщил, что у Диаса есть по контракту еще один бой, но он готов отпустить его для боксерского боя с Полом.

Диас идет на серии из двух поражений. В последнем бою, который состоялся 12 июня 2021 года на UFC 263, он единогласным решением судей проиграл Леону Эдвардсу (19-3).

Бокс
Дана Уайт
Нейт Диас
UFC
ММА
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