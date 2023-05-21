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Дана Уайт объяснил, почему дал россиянам Алискерову и Магомедову бои с топовыми бойцами

Давид Хачатрян
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Глава UFC Дана Уайт считает, что россияне Икрам Алискеров (14-1) и Абусупьян Магомедов (25-4) уже готовы драться с рейтинговыми соперниками. Оба бойца провели в UFC лишь один бой.

«Мы хотели посмотреть, на каком эти парни [Алискеров и Магомедов] уровне. Вы даже не представляете, насколько хороши некоторые парни, которых нет в топ-15, — сказал Уайт на пресс-конференции. — Когда мы думаем над боями, мы знаем, что некоторые парни уже готовы драться с топовыми соперниками. И Коста, и Стрикленд подерутся с очень крутыми бойцами, даже несмотря на то, что они не входят в рейтинг лучших».

Алискеров подерется с Пауло Костой (14-2) 29 июля на UFC 291 в Солт-Лейк-Сити, США.

В прошлом бою Алискеров дебютировал в UFC с победы нокаутом в первом раунде над Филом Хоусом (12-5). Поединок состоялся 6 мая на UFC 288. Турнир прошел в «Пруденшал-центр» в Ньюарке, США.

Магомедов подерется с Шоном Стриклендом (26-5) 1 июля на UFC on ESPN 48 в Лас-Вегасе, США. Магомедов дебютировал в UFC с победы над Дастином Штольцфусом (14-5) техническим нокаутом в первом раунде. Бой состоялся 3 сентября 2022-но на UFC Fight Night 209 в Париже, США.

Дана Уайт
Икрам Алискеров
UFC
ММА
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