Племянник Кадырова и министр спорта Чечни заявил, что чеченские бойцы не будут участвовать в поп-ММА

Хамзат Кадыров, племянник главы Чечни Рамзана Кадырова и министр спорта региона, на своей странице в Instagram 27 марта опубликовал новое видео.

«Наш народ прошел через тяжелые испытания. В самый сложный период его возглавил Первый Президент ЧР, Герой России Ахмат-Хаджи Кадыров, который заложил основы мира и порядка на чеченской земле. Теперь, благодаря эффективной политике Главы ЧР, Героя России Рамзана Ахматовича Кадырова, у нас есть все условия для созидательной жизни.

Духовно-нравственное воспитание, привитие молодежи правильных моральных ориентиров, чтобы молодые люди соответствовали кодексу чеченца («Къонахалла»), — одна из ключевых задач, которая стоит перед нашим министерством. В рамках проводимой в этом направлении работе накануне у меня состоялась встреча с бойцами так называемых «ютубных» лиг (HARDCORE, POPMMA, «Наше дело» и т. д.), на которой мы обсудили ряд злободневных и важных для чеченского общества тем.?

В первую очередь, я акцентировал внимание ребят на том, что деятельность вышеназванных сообществ не соответствует нашим национальным обычаям и традициям, идет вразрез с такими понятиями, как «честь», «гордость», «достоинство». Простой пример — использование за ширмой

«трэш-тока» оскорблений, унижений, ругани, других, чуждых духу чеченцев асоциальных явлений.

Поэтому я призвал собравшихся покинуть эти группы и вступить в те организации, работа которых отвечает культуре нашего народа, — ACA YANG EAGLES, UFC, BELLATOR и др. Молодые люди заверили, что разорвут контакты с этими сомнительного характера лигами. А я в свою очередь пообещал, что Минспорт ЧР окажет им всяческое содействие в их дальнейшей спортивной карьере. Более того, ребята смогут бесплатно проходить сборы в лучших спорткомплексах, и мы организуем для них бои. Здесь же от РОФ им. А.-Х. Кадырова я передал каждому по 50 тысяч рублей.

Состоявшийся разговор должен стать наставлением для всей молодежи. Важно помнить, что мы — чеченцы, а это уже с рождения накладывает определенные обязательства. Но сохранить имя «къонаха» можно только благодаря своим достойным поступкам. У нас есть легендарные спортсмены — Бувайсар Сайтиев, Артур Бетербиев, Лечи Курбанов и другие. С них нужно брать пример. А затем, как нас учит Рамзан Ахматович, нужно, где бы вы ни находились, показывать себя с лучшей стороны», — подписал публикацию Кадыров.