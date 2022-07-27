Хабиб: «Мы нацелены выиграть Оливейру досрочно»

Бывший чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов (29-0) заявил, что Ислам Махачев (22-1) досрочно победит «лучшего бойца UFC на данный момент» Чарльза Оливейру (33-8).

«Просто мурашки от ожидания. Ислам выходит на этот бой против лучшего бойца на данный момент в UFC. Оливейра стал лучшим бойцом 2022 года, — написал Нурмагомедов в соцсетях. — Он является одними из лучших вне зависимости от весовой категории, также идет на 12 победной серии в UFC. Этот бой даст ответ на все вопросы. Кто-то читает историю, а кто-то ее пишет. Приготовьте свои оправдания, мы нацелены выиграть Оливейру досрочно ИншаАллагь».

Бой за звание чемпиона UFC в легком весе между Оливейрой и Махачевым состоится 22 октября на UFC 280 в Абу-Даби (ОАЭ).

Оливейра идет на серии из 11 побед. В последнем поединке он победил Джастина Гэтжи (23-4) сабмишном в первом раунде. Бой состоялся 8 мая на UFC 274 в Финиксе, США.

Махачев идет на серии из 10 побед. В последнем бою россиянин победил Бобби Грина (29-13) техническим нокаутом в первом раунде. Бой состоялся 26 февраля на UFC Fight Night 202 в Лас-Вегасе (США).