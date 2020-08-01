Дана Уайт не заинтересован в бое Макгрегора и Чимаева

Президент UFC Дана Уайт подтвердил, что Конор Макгрегор словами «Я принимаю» в Twitter ответил на вызов шведского бойца Хамзата Чимаева. Однако глава организации не заинтересован в этом поединке.

Ранее Чимаев вызвал на бой сразу троих бойцов: Нейта Диаса, Хорхе Масвидаля и Конора Макгрегора. Ирландец написал у себя в Twitter, что согласен принять вызов.

«Это было ответом для Хамзата, но у меня нет интереса проводить этот бой», — приводит слова Уайта ESPN.

32-летний Конор Макгрегор провел 26 поединков в ММА, одержал 22 победы (19 нокаутов) при четырех поражениях.