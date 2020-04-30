Дана Уайт не уверен, что бой Хабиба с Фергюсоном состоится в этом году

Президент UFC Дана Уайт не очень уверен, что россиянин Хабиб Нурмагомедов и американец Тони Фергюсон проведут бой в этом году. Они должны были стать соперниками на UFC 249 18 апреля, но из-за пандемии Covid-19 бой был отменен.

Теперь, 9 мая, Фергюсон сразится с Джастином Гэтжи за временный пояс в легком весе. После этого победитель, как ожидается, сразится с Нурмагомедовым в конце этого года.

— Не очень, — ответил Уайт фанату в Reddit на вопрос, уверен ли он, что увидим бой Хабиб-Тони. — Я боюсь того, что произойдет дальше, если мы попытаемся сделать этот бой снова.