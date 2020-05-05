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Дана Уайт: «Хабиб безумно богат, его не заманить большим чеком»

11:46
Хабиб Нурмагомедов. Фото TSN
Хабиб Нурмагомедов. Фото TSN
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Президент UFC Дана Уайт рассказал о состоянии чемпиона лиги в легком весе, россиянина Хабиба Нурмагомедова. По словам Уайта, Нурмагомедова будет тяжело уговорить провести реванш с ирландцем Конором Макгрегором, предлагая серьезную сумму, поскольку Хабиба не волнуют деньги.

— Возможно ли заманить Хабиба большим чеком? Люди не понимают: Хабиб просто безумно богат. Ему не нужны деньги, — сказал в интервью YouTube-каналу Menace and the Man Show Уайт.

31-летний Нурмагомедов победил 31-летнего Макгрегора в октябре 2018 года. Ирландец неоднократно говорил, что хотел бы провести реванш, но Хабиб в свою очередь отвечал, что в поединке не будет спортивного интереса.

Дополнительная информация:

https://www.youtube.com/watch?v=XacbqxkGlao

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