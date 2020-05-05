Дана Уайт: «Хабиб безумно богат, его не заманить большим чеком»

Президент UFC Дана Уайт рассказал о состоянии чемпиона лиги в легком весе, россиянина Хабиба Нурмагомедова. По словам Уайта, Нурмагомедова будет тяжело уговорить провести реванш с ирландцем Конором Макгрегором, предлагая серьезную сумму, поскольку Хабиба не волнуют деньги.

— Возможно ли заманить Хабиба большим чеком? Люди не понимают: Хабиб просто безумно богат. Ему не нужны деньги, — сказал в интервью YouTube-каналу Menace and the Man Show Уайт.

31-летний Нурмагомедов победил 31-летнего Макгрегора в октябре 2018 года. Ирландец неоднократно говорил, что хотел бы провести реванш, но Хабиб в свою очередь отвечал, что в поединке не будет спортивного интереса.