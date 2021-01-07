Дана Уайт: «Чимаев против Холланда? Сейчас они в разных весах»

Президент UFC Дана Уайт оценил вероятность боя между Хамзатом Чимаевым и Кевином Холландом.

«Сейчас они абсолютно в разных дивизионах. Да, Холланд может перемещаться между весами, как и Хамзат, но сейчас даже не знаю... Похоже, что Хамзат сейчас полусредневес, они зарейтинговали его на 15-ю строчку. А Кевин Холланд на 10-й в среднем весе. Конечно, все может быть, но прямо сейчас они в разных весах», — сказал Уайт в интервью ESPN.

Кевин Холланд вызывал Хамзата Чимаева после победы нокаутом над Жакаре Соуза 12 декабря.