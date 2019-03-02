"Дана, когда ты будешь уволен из UFC...". Нурмагомедов затроллил главу UFC

Российский чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов отметил, что президент организации Дана Уайт имеет все данные для работы на телевидении. Боец таким образом оценил презентацию предстоящего турнира UFC 235, в которой принял участие Уайт.

– Отличный анонс от Даны Уайта. Дана, когда ты будешь уволен из UFC, я думаю, ты получишь отличную работу на телевидении, – написал Нурмагомедов в Твиттере.