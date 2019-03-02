14:09 | Единоборства / ММА — ММА

"Дана, когда ты будешь уволен из UFC...". Нурмагомедов затроллил главу UFC

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Российский чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов отметил, что президент организации Дана Уайт имеет все данные для работы на телевидении. Боец таким образом оценил презентацию предстоящего турнира UFC 235, в которой принял участие Уайт.

– Отличный анонс от Даны Уайта. Дана, когда ты будешь уволен из UFC, я думаю, ты получишь отличную работу на телевидении, – написал Нурмагомедов в Твиттере.

 

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