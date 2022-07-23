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Сегодня, 15:11

Дана Борисова оценила шансы Дацика в бою против Монсона

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Телеведущая Дана Борисова поделилась ожиданиями от боя между Вячеславом Дациком и Джеффом Монсоном.

«Про Дацика могу сказать, что он молодой, но он набрался опыта, он активный. Сейчас он набирает популярность и обороты. Джефф Монсон — у него огромный опыт, огромное желание победить. Ну и плюс Дацик больше все-таки специалист по боксу. А ММА — это более разнообразный вид борьбы, и мне кажется, это будет просто гремучая смесь», — приводит слова Борисовой РЕН ТВ.

Борисова также назвала Монсона «более разнообразным бойцом».

Поединок Монсона и Дацика состоится 5 августа и станет главным событием «Бойцовского клуба РЕН ТВ», который в прямом эфире покажет телеканал РЕН ТВ.

Источник: https://ren.tv/news/sport/1003718-dana-borisova-sochla-chto-monson-budet-aktivnee-datsika
Вячеслав Дацик
Джефф Монсон
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