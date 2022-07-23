UFC Fight Night 208 в Лондоне начнется 23 июля в 19.00 по московскому времени

Вечером в субботу, 23 июля, в Лондоне состоится турнир UFC Fight Night 208.

В главном бою встретятся американец Кертис Блейдс и англичанин Том Аспиналл.

Россиянин Никита Крылов проведет бой против шведа Александра Густафссона.

Начало турнира — в 19.00 по московскому времени, главного карда — в 22.00.

Главный кард

Тяжелый вес: Кертис Блейдс (16-3-1) — Том Аспиналл (12-2)

Средний вес: Джек Херманссон (22-7) — Крис Кертис (29-8)

Легкий вес: Пэдди Пимблетт (18-3) — Джордан Левитт (10-1)

Полутяжелый вес: Никита Крылов (27-9) — Александр Густафссон (18-7)

Женский наилегчайший вес: Молли Маккэн (12-4) — Ханна Голди (6-2)

Полутяжелый вес: Пол Крейг (16-4-1) — Волкан Оздемир (17-6)

Видеотрансляция UFC Fight Night 208 в прямом эфире будет доступна на matchtv.ru. Эфир на канале «Матч Боец» стартует в 18.55 мск.