UFC Fight Night 208, Блэйдс — Аспиналл, Крылов — Густафссон: прямая трансляция
Вечером в субботу, 23 июля, в Лондоне состоится турнир UFC Fight Night 208.
В главном бою встретятся американец Кертис Блейдс и англичанин Том Аспиналл.
Россиянин Никита Крылов проведет бой против шведа Александра Густафссона.
Начало турнира — в 19.00 по московскому времени, главного карда — в 22.00.
Главный кард
Тяжелый вес: Кертис Блейдс (16-3-1) — Том Аспиналл (12-2)
Средний вес: Джек Херманссон (22-7) — Крис Кертис (29-8)
Легкий вес: Пэдди Пимблетт (18-3) — Джордан Левитт (10-1)
Полутяжелый вес: Никита Крылов (27-9) — Александр Густафссон (18-7)
Женский наилегчайший вес: Молли Маккэн (12-4) — Ханна Голди (6-2)
Полутяжелый вес: Пол Крейг (16-4-1) — Волкан Оздемир (17-6)
Видеотрансляция UFC Fight Night 208 в прямом эфире будет доступна на matchtv.ru. Эфир на канале «Матч Боец» стартует в 18.55 мск.