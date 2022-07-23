Вице-президент АСА считает справедливой дисквалификацию Багова и Магомедова

Вице-президент АСА Асланбек Бадаев в интервью «СЭ» прокомментировал решение основателя лиги Майрбека Хасиева остановить поединок Али Багова и Рашида Магомедова из-за отсутствия зрелищности.

— Не кажется, что решение все-таки с ли шком жесткое?

— Нет. Решение однозначно хорошее, правильное, потому что это прецедент. Вы представляете в таком бою... Да, Али выигрывал по судейским карточкам, а вы представляете, что Али подняли бы руку, получил бы свой гонорар, и как ни в чем не бывало прошел бы в полуфинал? В таком Гран-при, я думаю, что это непростительно.

— Зрителей интересует вопрос: почему в клетку выходит в клетку и принимает такие решения? С правовой точки зрения как вы могли бы это объяснить?

— С правовой точки зрения мы найдем пункт в контракте, и за любое уклонение от боя, отказ от боя, за неспортивное поведение и так далее, мы наберем несколько пунктов и санкций против бойцов, и если бойцы нарушают, создают такой прецедент, то туда может выйти основатель, президент лиги, вице-президент, матчмейкер — кто-угодно, потому что, если два бойца явно нарушают, визуально, даже скажу, юридически полностью свой контракт, то, естественно, это вызывает ответную реакцию. Да, получилось эмоционально, да где-то, возможно... А как по-другому? Бой пройдет, кому-то поднимут руки — и мы упустим этот момент. Если кому-то не выйти, то получается мы просто сидим и, скажем так, смирились с тем, что происходит. Оставался один раунд, и на самом деле я ждал Майрбека, я думаю: «Кто-то же должен что-то сделать!»

На самом деле Майрбек принял на себя этот удар, и это очень хорошо, потому что это очень хорошее решение, которое повлияет на дальнейший ход событий, и это останется, и это будут обсуждать. Мы полностью поддерживаем решение основателя нашей лиги.