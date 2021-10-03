Дакас задушил Холланда, но бой признали несостоявшимся из-за беспрецедентного случая

Американский средневес Кайл Дакас победил Кевина Холланда в первом раунде (удушение сзади), однако в итоге бой был признан несостоявшимся — по итогам совещания рефери Дэна Мираглиотты, матчмейкера Шона Шелби и вице-президента UFC по нормативным вопросам Марка Ратнера.

Дело в том, что победная атака Дакаса началась после столкновения головами, в результате которого Холланд упал лицом вниз, а удары головой в UFC запрещены.

Бой Дакаса и Холланда был со-главным событием турнира UFC Fight Night 193 в Лас-Вегасе (США). На счету 28-летнего Холланда 21 победа и 7 поражений в ММА (8-4 в UFC), а у 28-летнего Дакаса 10 побед и 2 поражения (1-2 в UFC).