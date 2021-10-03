Павлович в декабре встретится с Босером
03:53
Российский боец UFC Сергей Павлович проведет бой против канадца Таннера Босера, сообщает журналист Аарон Бронстетер.
Поединок пройдет 4 декабря в Лас-Вегасе (США).
На счету 29-летнего Павловича 14 побед и одно поражение, у 30-летнего Босера 20 побед и 8 поражений.
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