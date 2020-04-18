Дагестанский боец UFC: «Тактаров позволяет себе очень много лишнего»

Российский боец UFC Рамазан Эмеев (18-4) прокомментировал «СЭ» резкие слова победителя турнира UFC 6 Олега Тактарова в адрес Хабиба Нурмагомедова.

В пятницу в прямом эфире Instagram у 52-летнего Тактарова спросили, кого он считает первым чемпионом UFC из России — себя или Хабиба. Тактаров дал понять, что таковым считает себя, а также заявил: «Если один ваххабит с Цумадинского района считает иначе, почему все дураки должны это повторять?» Хабиб — родом из Цумадинского района Дагестана.

— Последнее время я замечаю, что Тактаров неровно дышит к Хабибу, — сказал Эмеев. — Я думаю, ему, скорее всего, внимания не хватает, не хочет, чтобы его забыли. А так — мы все бои Тактарова смотрели в те времена, в молодые годы, очень интересно было. Он очень хорошо выступал, классно дрался. Он показывал, что у него пояс UFC есть. Я не знаю, кто первый, кто второй, как правильно оценить. Я не могу этого сказать. Самое главное, что оба выступали и выигрывали.

— Как к бойцу я к Тактарову с уважением отношусь, — отметил Эмеев. — А как человек он очень много лишнего себе позволяет. Это некрасиво с его стороны, он — взрослый мужик, за ним вся страна смотрит, его многие уважают. Я лично его уважаю. Я с ним не знаком. При встрече я не знаю, что ему сказать. Но к старшим нужно с уважением относиться. (Михаил Потапов)

«Один ваххабит с Цумадинского района что-то сказал». Тактаров — о первом российском чемпионе UFC