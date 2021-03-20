Ислам Махачев: «Дана Уайт и Хабиб обсудили мое будущее»

Хабиб Нурмагомедов и президент UFC Дана Уайт на встрече обсудили будущее друга и одноклубника Хабиба — российского бойца UFC Ислама Махачева. Об этом Махачев рассказал журналистам на турнире EFC 34 в Сочи.

— Вчера состоялась встреча, в которой Хабиб заявил Дане об окончательном решении завершить карьеру. Может быть на этой встрече они еще говорили и о вас?

— Да, но я точно еще не спрашивал. Там сидели Дана Уайт и Хантер (Хантер Кэмпбелл — руководитель юридического отдела UFC. — Прим. «СЭ»). Меня после боя Хантер тоже поздравлял, говорил, чтобы я продолжил так же. Я знаю, что вчера они обсуждали мое будущее. Но по этому поводу еще точно не общался с ними, так как в дороге сегодня был, и только к обеду приехал [в Краснодар].

— Вам было бы интереснее возглавить кард турнира в России или все-таки драться в Америке?

— Проще драться там, потому что здесь очень много знакомых людей. Я рад, когда приезжают родственники и друзья, сидят на трибунах, но это и дополнительная ответственность. Еще немаловажный фактор заключается в том, что в Америке проводят крупные события. Для моего карьерного роста, конечно, лучше драться в Америке.

(Ислам Бабаджанов)